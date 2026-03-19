Quem são as atletas do Grêmio que já foram treinadas por Jéssica de Lima 

Jéssica de Lima já comanda o Grêmio nos primeiros treinos. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá uma técnica experiente no futebol feminino a partir de agora. Com mais de 30 anos de vivência na modalidade, Jéssica de Lima já conheceu e trabalhou com centenas de atletas. Inclusive, com algumas que atuam no elenco tricolor.

Em entrevista coletiva, a treinadora valorizou a trajetória e enfatizou como isso a possibilita ter fácil acesso às jogadoras. A atacante Giovaninha, que teve passagens pela seleção de base quando Jéssica era auxiliar-técnica, chegou a ser mencionada.

— Muitas meninas eu já conheço, joguei junto ou treinei, fomos campeãs da vida. Então, pelo fato de eu estar há muito tempo no futebol feminino, é raro eu não conhecer alguma atleta. E isso me facilita quando eu chego nos lugares — afirmou Jéssica de Lima.

Além de Giovaninha, há outras meninas no elenco gremista que já conhecem a treinadora. A goleira Raissa, a zagueira Day Silva e a volante Amanda Brunner foram jogadoras dela na Ferroviária. Agora, as três ficam à disposição da treinadora para a sequência da temporada.

Como foram?

Raissa foi a que menos teve espaço com a técnica. Em 2024, Luciana era a titular do gol afeano. Portanto, a suplente esteve em campo apenas cinco vezes, com quatro gols sofridos.

Já Day Silva foi comandada por Jéssica uma temporada antes. Em 2023, somou 34 jogos pelo clube, com um gol marcado. Neste recorte, foi conquistando espaço ao longo do Brasileirão Feminino e, ao final da temporada, era titular da Ferroviária.

Por fim, das três, a volante Amanda Brunner foi quem mais tempo trabalhou com a técnica. Ao longo de três temporadas (2022, 2023 e 2024), integrou o elenco do time paulista, mas com poucas oportunidades. Ao todo, somou apenas 13 jogos disputados.

E agora?

A partir deste momento, Jéssica de Lima terá a oportunidade de dar a sua cara ao time gremista. Anunciada na terça (17), já teve três treinamentos à frente do elenco.