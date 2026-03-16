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Quem é a favorita para assumir o time feminino do Grêmio após a demissão de Cyro Leães

Treinadora teve seu último trabalho na Ferroviária e estava no mercado desde junho de 2025 

Carolina Freitas

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