Quem é a favorita para assumir o time feminino do Grêmio após a demissão de Cyro Leães

Jéssica de Lima está livre desde que foi desligada da Ferroviária. Tiago Pavini / Ferroviária/Divulgação

O Grêmio já elegeu a substituta do técnico Cyro Leães para a sequência da temporada. Após três derrotas na largada do Brasileirão Feminino, o clube optou pela mudança na casamata e tem Jéssica de Lima como favorita para assumir o cargo.

O último trabalho da treinadora de 44 anos foi na Ferroviária. Ao longo de dois anos e nove meses, somou 53 vitórias, 23 empates e 21 derrotas pelo time grená e conquistou a Copa Paulista de 2023.

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Natural de Iacanga (SP), Jéssica de Lima também foi auxiliar técnica de Jonas Urias na seleção brasileira sub-20. Além disso, já atuou como preparadora física do Realidade Jovem e da Ponte Preta. Ela atuou como zagueira antes de virar treinadora.

Vem aí?

A expectativa é de que ela chegue a Porto Alegre nesta terça-feira (17) para assinar com o Grêmio. Neste cenário, ela faria sua estreia diante do ex-clube, no sábado (21), em Araraquara.