Quando os times gaúchos voltam a campo pelo Brasileirão Feminino

Brasileirão Feminino vai para a terceira rodada. Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF / Divulgação

O Brasileirão Feminino está paralisado por conta da data Fifa. Desde o dia 24 de fevereiro, as 18 equipes participantes estão apenas treinando para o retorno.

Em 13 de março, a competição será retomada. Mas apenas no dia seguinte, um sábado (14), os três times gaúchos voltarão a campo.

As Gurias Coloradas recebem o Bragantino, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Enquanto, no mesmo horário, o Juventude enfrenta o América-MG na Arena Frimisa, em Santa Luzia, Minas Gerais.

As Mosqueteiras, por sua vez, jogam apenas às 18h, também como mandantes. No Passo D'Areia, em Porto Alegre, recebem o Fluminense.

Situação dos times