Pioneiras, futebol 7 e entrada gratuita: tudo sobre o Gre-Nal festivo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Pioneiras do futebol feminino gaúcho estarão em quadra no próximo domingo (8). Paulo Franken / Revista Manchete,10/12/1983

O domingo (8) será de valorização às pioneiras do futebol feminino gaúcho. A partir das 9h30min, a bola rolará na quadra 20 do Trecho 3 da Orla do Guaíba, no Gre-Nal festivo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Organizado pela Prefeitura de Porto Alegre, o evento tem o intuito de valorizar a história de ex-atletas que defenderam as cores de Grêmio e Inter. Os torcedores que quiserem prestigiar o momento terão entrada gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos.

— É muito importante a gente dar esse reconhecimento, essa memória e inspirar novas jogadoras do futebol. Então, acho que o modo de fazer isso é valorizando essas pioneiras que começaram o futebol feminino gaúcho — afirma a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina 2027, Débora Garcia.

O jogo será de futebol 7 e contará com a participação de mais de 40 mulheres. Além de pioneiras da dupla Gre-Nal, ex-jogadoras de Bento Gonçalves e Rio Grande também estarão presentes.

— A gente tem de dar cada vez mais visibilidade às mulheres no meio do futebol. Estamos planejando fazer seminários e implementação de mais núcleos de futebol feminino. Isso para, realmente, poder ter a massificação do futebol feminino, porque eu não quero que acabe a Copa em 25 de julho e o futebol feminino tenha "passado" — ressalta Débora Garcia.

A chegada das pioneiras está prevista para 8h e a cerimônia de abertura ocorre às 9h. Durante o intervalo, alunas do projeto Futsal Down Feminino, da Associação Downs no Esporte, entram em quadra.

Atenção ao tempo!