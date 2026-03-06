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Pioneiras, futebol 7 e entrada gratuita: tudo sobre o Gre-Nal festivo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Partida será realizada neste domingo (8), a partir das 9h30min, na Orla do Guaíba

Carolina Freitas

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