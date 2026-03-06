Onde assistir, tabela de jogos e fórmula de disputa: tudo sobre o Brasileirão Feminino sub-20

O Brasileirão Feminino sub-20 de 2026 se inicia no próximo sábado (7), com 24 times divididos em seis grupos. Grêmio e Inter serão os representantes do RS na competição nacional.
As duas equipes estão na mesma chave e estreiam jogando fora de casa. O Tricolor joga contra o Vasco, no sábado, às 15h, no Rio de Janeiro. Enquanto o Colorado duela com o Criciúma, no domingo (8), às 15h, em Santa Catarina.
Antes de a bola rolar, Zero Hora destaca as principais informações do Brasileirão Feminino sub-20. Confira abaixo.
Fórmula de disputa
Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.
A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.
Grupos do Brasileirão sub-20
- Grupo A: América-MG, Botafogo, Craques do Futuro-AC e Vitória
- Grupo B: Flamengo, Fluminense, UDA-AL e Litoral Norte-BA
- Grupo C: Criciúma, Grêmio, Inter e Vasco
- Grupo D: Taubaté-SP, Corinthians, Bragantino e Tarumã-AM
- Grupo E: Aliança-GO, Ferroviária, São Paulo e Sport
- Grupo F: Ação-MT, Atlético-MG, Palmeiras e Santos
Transmissão
A CBF assegurou, em novembro do ano passado, que todas as partidas do Brasileirão terão transmissão em 2026. O canal da entidade no YouTube exibirá os jogos.
Inscrição de atletas
Os clubes podem inscrever atletas até o dia 24 de abril — ou seja, antes do início das quartas de final. Não há um limite de jogadoras por time. Mas elas só poderão defender duas equipes ao longo da competição.
São permitidas gurias que tenham de 14 a 20 anos. Até o dia 7 de março, elas já precisam ter completado 14 anos e ainda não podem ter chegado aos 21.
Jogos da dupla Gre-Nal na primeira fase
1ª rodada
- 7/3 (sábado, 15h): Vasco x Grêmio
- 8/3 (domingo, 15h): Criciúma x Inter
2ª rodada
- 12/3 (quinta, 15h): Inter x Vasco
- 12/3 (quinta, 15): Grêmio x Criciúma
3ª rodada
- 15/3 (domingo, 15h): Inter x Grêmio
4ª rodada
- 21/3 (sábado, 15h): Grêmio x Inter
5ª rodada
- 2/4 (quinta, 15h): Vasco x Inter
- 2/4 (quinta, 15h): Criciúma x Grêmio
6ª rodada
- 5/4 (domingo, 15h): Inter x Criciúma
- 5/4 (domingo, 15h): Grêmio x Vasco