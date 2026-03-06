Onde assistir, tabela de jogos e fórmula de disputa: tudo sobre o Brasileirão Feminino sub-20

Brasileirão Feminino sub-20 se inicia neste sábado. Thiago Ribeiro / CBF/Divulgação

O Brasileirão Feminino sub-20 de 2026 se inicia no próximo sábado (7), com 24 times divididos em seis grupos. Grêmio e Inter serão os representantes do RS na competição nacional.

As duas equipes estão na mesma chave e estreiam jogando fora de casa. O Tricolor joga contra o Vasco, no sábado, às 15h, no Rio de Janeiro. Enquanto o Colorado duela com o Criciúma, no domingo (8), às 15h, em Santa Catarina.

Antes de a bola rolar, Zero Hora destaca as principais informações do Brasileirão Feminino sub-20. Confira abaixo.

Fórmula de disputa

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.

A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.

Grupos do Brasileirão sub-20

Grupo A : América-MG, Botafogo, Craques do Futuro-AC e Vitória

: América-MG, Botafogo, Craques do Futuro-AC e Vitória Grupo B: Flamengo, Fluminense, UDA-AL e Litoral Norte-BA

Flamengo, Fluminense, UDA-AL e Litoral Norte-BA Grupo C: Criciúma, Grêmio, Inter e Vasco

Criciúma, Grêmio, Inter e Vasco Grupo D: Taubaté-SP, Corinthians, Bragantino e Tarumã-AM

Taubaté-SP, Corinthians, Bragantino e Tarumã-AM Grupo E: Aliança-GO, Ferroviária, São Paulo e Sport

Aliança-GO, Ferroviária, São Paulo e Sport Grupo F: Ação-MT, Atlético-MG, Palmeiras e Santos

Transmissão

A CBF assegurou, em novembro do ano passado, que todas as partidas do Brasileirão terão transmissão em 2026. O canal da entidade no YouTube exibirá os jogos.

Inscrição de atletas

Os clubes podem inscrever atletas até o dia 24 de abril — ou seja, antes do início das quartas de final. Não há um limite de jogadoras por time. Mas elas só poderão defender duas equipes ao longo da competição.

São permitidas gurias que tenham de 14 a 20 anos. Até o dia 7 de março, elas já precisam ter completado 14 anos e ainda não podem ter chegado aos 21.

Jogos da dupla Gre-Nal na primeira fase

1ª rodada

7/3 (sábado, 15h): Vasco x Grêmio

8/3 (domingo, 15h): Criciúma x Inter

2ª rodada

12/3 (quinta, 15h): Inter x Vasco

x Vasco 12/3 (quinta, 15): Grêmio x Criciúma

3ª rodada

15/3 (domingo, 15h): Inter x Grêmio

4ª rodada

21/3 (sábado, 15h): Grêmio x Inter

5ª rodada

2/4 (quinta, 15h): Vasco x Inter

2/4 (quinta, 15h): Criciúma x Grêmio

6ª rodada