Onde assistir a Vasco x Grêmio pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20 

Vasco x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Vasco no próximo sábado (7), às 15h, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir a Vasco x Grêmio

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Arbitragem para Vasco x Grêmio

Samia Kelle de Amorim Alves (RJ), auxiliada por Nayra da Cunha Nunes (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).

Como chegam Vasco x Grêmio

Vasco

A equipe carioca não disputou o Brasileirão Feminino sub-20 na última temporada. Em contrapartida, no Carioca da categoria, foi eliminado nas semifinais, ao perder para o Flamengo por 5 a 1.

Grêmio

As gremistas foram eliminadas na primeira fase da competição em 2025. Naquele ano, somaram 10 pontos em seis jogos — pontuação insuficiente para estar entre os oito classificados. No Gauchão, o Tricolor foi vice-campeão, ao perder a decisão para o Inter, por 3 a 2 no agregado.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.