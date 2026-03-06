Onde assistir a Vasco x Grêmio pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20 

As Mosqueteiras enfrentam o Vasco no próximo sábado (7), às 15h, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.
Onde assistir a Vasco x Grêmio
- A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.
Arbitragem para Vasco x Grêmio
- Samia Kelle de Amorim Alves (RJ), auxiliada por Nayra da Cunha Nunes (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ).
Como chegam Vasco x Grêmio
Vasco
A equipe carioca não disputou o Brasileirão Feminino sub-20 na última temporada. Em contrapartida, no Carioca da categoria, foi eliminado nas semifinais, ao perder para o Flamengo por 5 a 1.
Grêmio
As gremistas foram eliminadas na primeira fase da competição em 2025. Naquele ano, somaram 10 pontos em seis jogos — pontuação insuficiente para estar entre os oito classificados. No Gauchão, o Tricolor foi vice-campeão, ao perder a decisão para o Inter, por 3 a 2 no agregado.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20
Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.
A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.