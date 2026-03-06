Onde assistir a Criciúma x Inter pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20

Criciúma x Inter: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Criciúma no próximo domingo (8), às 15h, no CT Antenor Angeloni, em Criciúma.

O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Onde assistir a Criciúma x Inter

A CBF TV anuncia a transmissão no YouTube.

Arbitragem para Criciúma x Inter

Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Daiane Aparecida Madeira (SC) e Sandy Beatriz Konrad (SC).

Como chegam Criciúma x Inter

Criciúma

As catarinenses foram eliminadas ainda na primeira fase da competição em 2025. Ao longo de seis rodadas, somaram só quatro pontos e foram as terceiras colocadas do Grupo D.

Inter

As Coloradas chegaram às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 2025. Na ocasião, foram eliminadas pelo Botafogo por 5 a 2 no placar agregado. No Gauchão da categoria, porém, conquistaram o título.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.