Onde assistir a Criciúma x Inter pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20

As Gurias Coloradas enfrentam o Criciúma no próximo domingo (8), às 15h, no CT Antenor Angeloni, em Criciúma.
O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.
Onde assistir a Criciúma x Inter
- A CBF TV anuncia a transmissão no YouTube.
Arbitragem para Criciúma x Inter
- Jaqueline Blasius (SC), auxiliada por Daiane Aparecida Madeira (SC) e Sandy Beatriz Konrad (SC).
Como chegam Criciúma x Inter
Criciúma
As catarinenses foram eliminadas ainda na primeira fase da competição em 2025. Ao longo de seis rodadas, somaram só quatro pontos e foram as terceiras colocadas do Grupo D.
Inter
As Coloradas chegaram às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 2025. Na ocasião, foram eliminadas pelo Botafogo por 5 a 2 no placar agregado. No Gauchão da categoria, porém, conquistaram o título.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20
Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.
A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.