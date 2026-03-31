Mixto-MT x Inter: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Mixto-MT na próxima sexta-feira (3), às 16h, no Dutrinha, em Cuiabá. O duelo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Mixto-MT x Inter

Mixto-MT: Nagila; Livia, Silvana, Isabela Melo e Natalia; Karol Alves, Sassá e Andressa; Joyce, Gessica e Luana Índia. Técnico: Adilson Galdino.

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Jordana, Lelê e Pati Llanos; Darlene, Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Mixto-MT x Inter

Jady Jesus Caldas (BA), auxiliada por Eduardo Teodoro Rodrigues (MT) e Renan Antonio Angelim Rodrigues (MT).

Onde assistir a Mixto-MT x Inter

O Uol anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Mixto-MT x Inter

Mixto-MT

As Tigresas vêm fazendo um início de Brasileirão surpreendente. Comandadas pelo experiente Adilson Galdino, somam cinco pontos e estão na 12ª colocação — a quatro pontos da zona de rebaixamento.

O destaque do time vem sendo a atacante Gessica, com dois gols marcados. A centroavante Luana Índia, com passagens por Palmeiras e Cruzeiro, também é um dos bons nomes do Mixto-MT.

Inter

As Gurias Coloradas perderam duas titulares para a sequência da competição. A lateral Eskerdinha rompeu o ligamento colateral anterior (LCA) do joelho direito e terá de passar por cirurgia. Então, não joga mais em 2026. Enquanto a meia Julia Bianchi teve uma lesão de menisco no joelho esquerdo e voltará nos próximos três meses.

Atualmente, o Inter soma sete pontos e está na 11ª colocação. A diferença para o primeiro no G-8 é de um ponto.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.