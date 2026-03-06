A Seleção Brasileira Feminina enfrenta o México no próximo sábado (7), às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. O duelo é válido pela data Fifa de março. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para México x Brasil
México: Blanca Félix; Kenti Robles, Kimberly Rodríguez e Rebeca Bernal; Aaliyah Farmer, Nicolette Hernández, Fátima Servín, Scarlett Camberos e Lizbeth Ovalle; Alicia Soto e Charlyn Corral. Técnico: Pedro López.
Brasil: Thais Lima; Fê Palermo, Mariza, Thais Ferreira (Tarciane) e Tamires (Yasmim); Duda Sampaio, Kerolin e Jaque (Adriana); Tainá Maranhão, Jheniffer e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias.
Arbitragem para México x Brasil
- Ainda não divulgada pela Fifa.
Onde assistir a México x Brasil
- O SporTV e a GE TV anunciam a transmissão.
Como chegam México x Brasil
México
A seleção mexicana vem de vitória por goleada sobre Saint Lucia, por 7 a 0, pelas eliminatórias da Concacaf W Championship. Os gols foram de Rebeca Bernal, Charlyn Corral, Alexia Delgado, Nicolette Hernández, Diana Ordóñez e um contra.
Brasil
A Seleção Brasileira tropeçou diante da Venezuela no último amistoso da data Fifa. Em duelo realizado no México, o time de Arthur Elias perdeu por 2 a 1, com o gol de honra marcado por Jaque.