Mais três seleções garantem classificação para a Copa do Mundo Feminina

Makoto Matsukubo comemora um dos gols das japonesas contra a seleção das Filipinas. Federação Japonesa de Futebol / Divulgação

Aos poucos, os 32 lugares para a Copa do Mundo Feminina de 2027, com sede no Brasil, vão sendo preenchidos pelas seleções. Neste final de semana, mais três países confirmaram presença no torneio.

As novas classificadas vêm das Eliminatórias da Ásia: Japão, China e Coreia do Sul, que avançaram às semifinais da competição. A seleção japonesa, por exemplo, garantiu sua décima participação em dez edições da Copa. O passaporte foi carimbado a partir do resultado de 7 a 0 sobre Filipinas.

As chinesas precisaram da prorrogação para conquistar o feito, diante de Taiwan. Com gols de Shao Ziqin e Chen Ying-hui, o placar de 2 a 0 garantiu a classificação. No caso da Coreia do Sul, a vaga foi garantida com uma goleada por 6 a 0 sobre Uzbequistão.

Vale destacar que, até o momento, são seis seleções conhecidas para a disputa do Mundial de 2027. O Brasil já está confirmado por sediar o Mundial, e a Austrália tornou-se a primeira seleção classificada na última sexta-feira (13).