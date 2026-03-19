Mais duas seleções garantem classificação à Copa do Mundo Feminina; veja lista  

O grupo de seleções garantidas na Copa do Mundo Feminina de 2027 está ganhando forma. E, na quarta (18), mais dois países confirmaram suas vagas: Filipinas e Coreia do Norte.
As seleções venceram na repescagem da Copa Asiática Feminina e, com isso, se garantiram no Mundial. Com isso, já são sete países confirmados no evento que vai ocorrer no Brasil.
Antes, Austrália, China, Coreia do Sul e Japão já haviam se classificado à Copa do Mundo. O Brasil, país-sede, também está entre os 32 participantes.
Seleções classificadas à Copa do Mundo Feminina
- Brasil
- Austrália
- China
- Coreia do Sul
- Japão
- Filipinas
- Coreia do Norte