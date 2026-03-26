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Mais de 10 atletas podem estrear em clássicos no Gre-Nal do Brasileirão Feminino; veja a lista 

Julia Bianchi, do Inter, e Brenda Woch, do Grêmio, estão entre as estreantes

Carolina Freitas

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