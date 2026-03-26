Mais de 10 atletas podem estrear em clássicos no Gre-Nal do Brasileirão Feminino; veja a lista 

Julia Bianchi (E) e Brenda Woch ainda não jogaram o clássico. Fotos de Lara Vantzen/Inter / Rodrigo Fatturi/Grêmio

Sem dúvidas, o clássico Gre-Nal tem um peso maior do que os outros 16 jogos do Brasileirão Feminino. Grêmio e Inter entram em campo sabendo que uma vitória pode aumentar a confiança do time e impulsioná-lo rumo a uma sequência positiva. Enquanto um tropeço tem tudo para gerar desconfiança.

O Gre-Nal do próximo sábado (28), às 16h, terá esse peso. E, além de ser o primeiro da temporada, também pode representar a estreia de mais de 10 gurias no clássico mais tradicional do Brasil.

Pelo lado vermelho, o principal destaque é a meia Julia Bianchi. Contratada na última temporada, sofreu uma lesão ligamentar e não pôde disputar os Gre-Nais de 2025. Agora, recuperada, deve enfrentar o Grêmio pela primeira vez.

Além dela, o técnico Maurício Salgado ainda pode promover que outras seis gurias joguem o clássico pela primeira vez. A zagueira Débora, a lateral Paulinha, a volante Lelê e as atacantes Darlene, Sole Jaimes e Valéria Cantuário devem estar em campo no Sesc Protásio Alves.

Enquanto, pelo lado azul, as maiores expectativas ficam na atacante Brenda Woch, que sofreu do mesmo problema de Julia Bianchi. Contratada em 2025, perdeu quase toda a temporada por uma lesão ligamentar e não teve sua primeira experiência contra o Inter. Agora, pode ser utilizada por Jéssica de Lima em busca da vitória no Brasileirão.

A situação é a mesma de outras sete atletas. As zagueiras Day Silva e Mayerli Rodríguez e as meio-campistas Iara Alves, Rafa Marques e Leidiane. Além da zagueira Allyne e da atacante Maria, gurias da base, que já disputaram o Gre-Nal das categorias inferiores, mas ainda não tiveram oportunidade no profissional.