Juventude x Flamengo: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Esmeraldas enfrentam o Flamengo na próxima quinta-feira (26), às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Flamengo

Juventude: Renata May; Limpia Fretes, Joiceane Scatola, Bruna Emília e Carol Ladaga; Tefinha, Bell Silva e Luciane Baião; Martha Figueiredo, Teté e Nicole Marussi. Técnico: Luciano Brandalise.

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Núbia, Layza e Jucinara; Leticia, Djeni e Ju Ferreira; Fernanda, Laysa e Cristiane. Técnico: Celso Silva.

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Arbitragem para Juventude x Flamengo

Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS).

Onde assistir a Juventude x Flamengo

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam Juventude x Flamengo

Juventude

As Esmeraldas vêm de uma derrota para o Bragantino, fora de casa. Com isso, somam quatro pontos e estão na 13ª colocação. Antes, haviam vencido o América-MG, empatado com o Atlético-MG e perdido para o Botafogo.

Para este jogo, o Juventude contará com o retorno da atacante Martha Figueiredo, que cumpriu suspensão na última rodada. A tendência é que ela volte ao time titular, na vaga de Joyce Manfio.

Flamengo

As Meninas da Gávea vêm de um empate com o Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Até o momento, o Flamengo soma oito pontos e ocupa o terceiro lugar. O Rubro-negro é um dos invictos do Brasileirão Feminino.

Ingressos para Juventude x Flamengo

Sócios:

Entrada franca para todas as modalidades

Sócios Jaconero Prata e Convidado devem emitir o ingresso sem custo em: https://juventude.eleventickets.com/socios

Não-sócios:

Entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível

É necessário emitir o ingresso sem custo em: https://juventude.eleventickets.com/

Torcida visitante

Entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível

É necessário emitir o ingresso sem custo em: https://juventude.eleventickets.com/

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.