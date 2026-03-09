Juventude só tem uma jogadora no departamento médico; saiba a previsão de retorno

Grazi lesionou o joelho em maio de 2025. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude tem apenas um desfalque para a sequência do Brasileirão Feminino. A lateral-direita Grazi está em reta final de recuperação e deve voltar a ficar à disposição em maio.

A atleta machucou-se em 18 de maio de 2025. Na ocasião, teve de ser substituída ainda aos 7 minutos do primeiro tempo, após sentir dores no joelho.

Esse tipo de lesão prevê, no mínimo, nove meses de recuperação. O Juventude, porém, estima que a lateral-direita volte a ficar à disposição apenas no início de maio. Assim, a expectativa é que, no melhor dos cenários, possa jogar na nona ou na décima rodada.

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