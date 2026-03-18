Juventude perde titular para jogo do Brasileirão Feminino; saiba o motivo

Martha Figueiredo marcou gol diante do Botafogo. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude terá um desfalque importante para a próxima rodada do Brasileirão Feminino. Para enfrentar o Bragantino, no próximo domingo (22), o Alviverde não poderá contar com a atacante Martha Figueiredo, que foi titular nas três primeiras rodadas.

A uruguaia foi advertida com cartões amarelos nos jogos diante de Botafogo, Atlético-MG e América-MG. Com isso, terá de cumprir suspensão automática contra o Bragantino.

Agora, a dúvida é sobre o time titular. Nas duas rodadas anteriores, Martha Figueiredo foi substituída por Flavia Feliciano e Taysa Felix. Ambas, portanto, devem disputar a vaga entre as 11.