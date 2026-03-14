Juventude marca nos acréscimos e vence o América-MG pelo Brasileirão Feminino

Marussi fez o gol do Juventude. Leonardo Bidese / Juventude/Divulgação

O Juventude conquistou, na tarde deste sábado (14), a sua primeira vitória no Brasileirão Feminino 2026. As Esmeraldas buscaram o 1 a 0 diante do América-MG, em Santa Luzia, Minas Gerais, pela terceira rodada da competição nacional.

O único gol do jogo foi marcado por Nicole Marussi, aos 53 minutos do segundo tempo. Antes disso, o Ju já havia tido outra chance de abrir o placar, em pênalti cobrado por Baião e defendido por Sandy.

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O time que venceu teve: Renata May; Limpia Fretes Joice Scatola, Bruna Emília e Carol Ladaga; Tefinha (Duda Calazans), Bell Silva e Baião (Laura Pigatin); Teté (Nicole Marussi), Kamile Loirão (Joyce Manfio) e Martha Figueiredo (Félix).

Com o resultado, as Gurias Jaconeras chegam aos quatro pontos e assumem, momentaneamente, a 12ª colocação. O time alviverde volta a campo no próximo domingo (22), às 17h, diante do Bragantino. O duelo ocorre em São Paulo.