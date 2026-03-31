Jogadoras de Grêmio e Inter são convocadas para seleção brasileira sub-17

A técnica Rilany Silva anunciou, na última segunda-feira (30), a convocação da seleção brasileira sub-17. Entre as 28 atletas chamadas, duas atuam no futebol gaúcho.
A meia Mari Cândido (a Gigante), do Grêmio, e a lateral Isadora Rech (a Canhota), do Inter, estão na lista. Ambas participarão do período de preparação na Granja Comary, no Rio de Janeiro, de 6 a 21 de abril.
Os trabalhos definirão a lista de jogadoras que vão disputar o Sul-Americano. Serão 22 escolhidas para a competição, que será disputada entre 22 de abril e 10 de maio, no Paraguai.
Convocadas da seleção sub-17
Goleiras
- Andressa Marques Macedo — São Paulo FC
- Yasmin Loren — São Paulo FC
- Nathalia Borges Cardoso — SC Corinthians
- Rafaela San Martins Moreira — Benfica Academy
Defensoras
- Andreyna Santiago — Ferroviaria SAF
- Yasmin Queiroz — Ferroviaria SAF
- Eloisa Figueiredo Feijo — São Paulo FC
- Kaillany Ranifah — SC Corinthians
- Sophie do Prado Lottermann — Benfica Academy
Meio-campistas
- Giovanna Pires — São Paulo FC
- Helena Vieira Rodrigues — São Paulo FC
- Pietra Nobrega Lucci — São Paulo FC
- Pietra Vitoria Souza — SC Corinthians
- Mariana Candido Oliveira — Grêmio
- Sarah Coelho — São Paulo FC
- Juliana Cardoso — São Paulo FC
- Caroliny Melo — SC Corinthians
- Indy Botosso Kolster — FC Nordsjælland
Atacantes
- Isadora Kotait — CR Flamengo
- Leticia Pinho — CR Flamengo
- Greise Kelly Firmino — Ferroviaria SAF
- Mariana Antonia Martins — São Paulo FC
- Sofia Ganomal — São Paulo FC
- Isadora Rech — SC Internacional
- Nicolly Manuel — CR Flamengo
- Marcela Vitoria Bontorim — Ferroviaria SAF
- Ketelen Alves Silva — América MG
- Estephany Oliveira — Vasco