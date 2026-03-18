Jéssica de Lima é apresentada como técnica do Grêmio, fala sobre o elenco e expõe admiração por Felipão: "Sou fã"

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Profissional concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira (18), na Arena

Carolina Freitas

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