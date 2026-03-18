Jéssica de Lima é apresentada como técnica do Grêmio, fala sobre o elenco e expõe admiração por Felipão: "Sou fã"

Jéssica de Lima foi oficializada nesta quarta-feira. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

A técnica Jéssica de Lima foi oficialmente apresentada ao torcedor, na tarde desta quarta-feira (18), na Arena do Grêmio. Em suas primeiras manifestações, abordou os contatos iniciais com o elenco, os objetivos para a sequência e a relação com o clube.

Com 44 anos, a treinadora relembrou o Tricolor dos anos 1990 e falou sobre o sentimento que tinha ao assisti-lo jogar. Além disso, também ressaltou uma admiração a Felipão, que atua como coordenador técnico do Grêmio.

— Eu tenho muita lembrança boa do Grêmio masculino nos anos 1990, foi quando comecei a acompanhar o Felipão, que sou fã até hoje. Quero um dia conhecê-lo, encontrá-lo e perguntar: "Como você consegue estar tanto tempo no futebol sendo vencedor?" — falou Jéssica de Lima.

Com mais de 30 anos de experiência no futebol, Jéssica estava no mercado desde junho do ano passado. Antes disso, teve uma passagem de quase três temporadas pela tradicional Ferroviária.

— Eu dei uma pausa depois de muito tempo dentro do esporte. Eu sempre fui de um trabalho para outro. Poucas vezes fui CLT, sempre fui autônoma, dependente e sobrevivente do futebol feminino. Então, nunca tive um momento que eu pudesse falar "agora vou parar". E, algumas vezes, isso me custou a saúde mental — contou a treinadora.

Sob novo comando

Em Porto Alegre desde a última terça-feira (17), a profissional já comandou o time no primeiro treinamento. No elenco, algumas carinhas já conhecidas por Jéssica, como a da goleira Raissa, da zagueira Day Silva e da volante Amanda Brunner, todas treinadas por ela na Ferrinha.

— Muitas meninas eu já conheço, joguei junto ou treinei, fomos campeãs da vida. Então, pelo fato de eu estar há muito tempo no futebol feminino, é raro eu não conhecer alguma atleta. E isso me facilita quando eu chego nos lugares — afirmou.

Agora, Jéssica fará sua estreia diante da Ferroviária. O duelo ocorre no próximo sábado (21), em Araraquara. Depois, todas as atenções se voltam para o clássico Gre-Nal.

— Esses dois jogos são difíceis, muito complicados, mas que entendemos que temos totais condições e igualdade de jogar com qualquer equipe do futebol brasileiro. O que precisamos é encaixar as coisas e fazê-las acontecerem — explicou a treinadora.

O Grêmio ainda busca seus primeiros pontos no Brasileirão Feminino. Atualmente, o Tricolor é vice-lanterna. No entanto, em caso de vitória, deve deixar a zona de rebaixamento ao final da quarta rodada.