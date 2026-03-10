As Gurias Coloradas enfrentam o Vasco na próxima quinta-feira (12), às 15h, no CT Futvida, em Viamão. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Vasco
Inter: Camilly; Gi Mazzotti (Duda Freitas), Sarah, Clara Rückert e Laura Rodrigues; Pietra, Myka, Lara Matos e Stephanie (Duda Stumpf); Laura Dupont e Alice. Técnico: David da Silva.
Vasco: Belinha; Julia Assis, Ludmila, Bettyna (Giovanna) e Sarmento (Aninha); Gabi, Myla e Camilly; Sophia Rafaela, Giovanna e Avril. Técnico: Marcelo Rabelo.
Arbitragem para Inter x Vasco
- Andressa Hartmann (RS), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Tais Regina Ruver (RS).
Onde assistir a Inter x Vasco
- A CBF TV anuncia a transmissão no seu canal do Youtube.
Como chegam Inter x Vasco
Inter
As Coloradas chegaram às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20 2025. Na ocasião, foram eliminadas pelo Botafogo por 5 a 2 no placar agregado. No Gauchão da categoria, porém, conquistaram o título.
Vasco
A equipe carioca não disputou o Brasileirão Feminino sub-20 na última temporada. Em contrapartida, no Carioca da categoria, foi eliminado nas semifinais, ao perder para o Flamengo por 5 a 1.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20
Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.
A partir de então, se iniciam os mata-matas, que serão disputados em partidas de ida e volta até a final. Em caso de empate nestas fases, a definição do classificado será nos pênaltis.