Inter x Grêmio pelo Brasileirão Feminino; acompanhe ao vivo

As Gurias Coloradas recebem as Mosqueteiras neste sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino .

O Inter vem de vitória sobre o Atlético-MG, iniciou rodada na zona de classificação e, se vencer o maior rival, pode entrar no G-4. Do outro lado, o Grêmio ainda busca o primeiro triunfo: com apenas um ponto em quatro rodadas, tenta se afastar da zona de rebaixamento antes de sonhar com classificação.