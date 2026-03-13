Inter x Grêmio: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas recebem as Mosqueteiras no próximo domingo (15), às 15h, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Veja as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Grêmio

Inter: Camilly; Lara Matos (Duda Freitas), Gi Mazzotti (Sarah), Alemoa e Laura Rodrigues; Pietra, Myka e Stephanie; Gabi Inácio, Laura Dupont e Joana. Técnico: David da Silva.

Grêmio: Josi; Julia Arnold, Maria Antonia, Rayssa e Vidal (Tefy); Jamille, Maria Cecília (Paula) e Isa Reis; Ana Lays, Valentina Siede (Hadassa) e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Inter x Grêmio

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas mantêm os 100% de aproveitamento na competição. Após os triunfos sobre Vasco e Criciúma, o Inter terá pela frente o maior rival. Em caso de vitória, a equipe se isola ainda mais na liderança do Grupo C.

Grêmio

As Mosqueteiras estão invictas, mas atrás do Inter — por terem empatado com o Vasco na estreia. Com quatro pontos, podem assumir a liderança do Grupo C se vencerem o clássico.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.