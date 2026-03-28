Inter x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

Inter x Grêmio: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas recebem as Mosqueteiras neste sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações confirmadas para Inter x Grêmio

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Soll; Jordana, Lelê e Pati Llanos; Darlene, Sole Jaimes e Valéria. Técnico: Maurício Salgado.

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Day Silva e Mónica Ramos; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini, Leidiane e Allyne; Gisele e Giovaninha. Técnico: Jéssica de Lima.

Arbitragem para Inter x Grêmio

Andressa Hartmann (RS), auxiliada por Maira Mastella Moreira (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS).

Onde assistir a Inter x Grêmio

A TV Brasil anuncia a transmissão.

anuncia a transmissão. A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h.

Acompanhe a partida minuto a minuto em GZH.

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Como chegam Inter x Grêmio

Inter

As Gurias Coloradas têm uma baixa no time titular. A lateral Eskerdinha teve de ser substituída do jogo com o Atlético-MG e tem suspeita de entorse. Assim, a atacante Soll deve ser improvisada no setor.

Há, ainda, a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e as atacantes Julieta Morales e Clara Güell como desfalques. Todas estão lesionadas.

Grêmio

As Mosqueteiras não poderão contar com a lateral-esquerda Camila Arrieta, suspensa pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, a expectativa é que Camila Santos estreie com a camisa tricolor.

Além disso, o Grêmio segue com os desfalques da volante Bia Santos e da atacante Julia Martins, ambas no departamento médico.

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Ingressos para Inter x Grêmio

Os torcedores terão entrada liberada, mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível e check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.