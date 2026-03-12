Inter x Bragantino: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Bragantino no próximo sábado (14), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Bragantino

Inter: Gabi Barbieri; Paulinha, Débora, Sorriso e Eskerdinha; Lelê, Jordana e Julia Bianchi; Darlene, Valéria Cantuário (Caty) e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Bragantino: Letícia; Catarina, Camila Ambrózio, Ilana e Tamires; Laura Valverde, Rafa Mineira e Jane Tavares; Miriã, Lurdinha e Duda Rodrigues. Técnico: Humberto Simão.

Arbitragem para Inter x Bragantino

Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Inter x Bragantino

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Inter x Bragantino

Inter

As Gurias Coloradas buscam a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Atualmente, o Inter soma três pontos e está na terceira colocação.

Para este jogo, o clube segue com três desfalques. A goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a atacante Julieta Morales estão lesionadas e não têm retorno previsto para o primeiro semestre.

Bragantino

As Bragantinas também buscam subir posições na tabela. Após perder para o Flamengo, o time paulista seguiu com três pontos e na nona colocação.

Para este jogo, o técnico Humberto Simão não poderá contar com a meio-campista Marzia, que pertence ao Inter e está emprestada ao Bragantino.

Ingressos para Inter x Bragantino

O torcedor tem entrada liberada mediante doação de 1 kg de alimento não-perecível. Há necessidade de check-in no Mundo Colorado.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.