Inter vence o Vasco e mantém liderança do grupo no Brasileirão Feminino sub-20

Inter tem duas vitórias na competição de base. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas seguem invictas no Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde desta quinta-feira (12), o Inter venceu o Vasco por 1 a 0, no CT Futvida, em Viamão. O único gol do jogo foi marcado por Joana, de falta.

O resultado mantém o time gaúcho na liderança do Grupo C. Com seis pontos, as Gurias Coloradas são as únicas com 100% de aproveitamento na chave.

Agora, o Inter volta a campo no próximo domingo (15), às 15h, diante do Grêmio. O clássico Gre-Nal ocorre na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.