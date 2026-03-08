Futebol feminino

Reconhecimento da história
Notícia

Inter vence Gre-Nal em homenagem às pioneiras do futebol feminino no RS

Evento foi realizado na manhã deste domingo (8), na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, e reuniu mais de 40 ex-atletas 

Carolina Freitas

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