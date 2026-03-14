Inter sai atrás e busca empate com o Bragantino no Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas lutaram, pressionaram e insistiram, mas não conseguiram alcançar a primeira vitória diante do torcedor no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (14), o Inter teve de se contentar com o empate em 1 a 1 diante do Bragantino, no Sesc Protásio Alves.
O ponto suado foi conquistado no segundo tempo, com gol marcado por Sole Jaimes. Antes, na etapa inicial, Rafa Mineira balançou as redes a favor das paulistas, fazendo com que a lei da ex prevalecesse em Porto Alegre.
Com o resultado, o time de Maurício Salgado chega aos quatro pontos e assume, momentaneamente, a sétima colocação. A equipe volta a campo no próximo sábado (21), às 15h, diante do Atlético-MG.
O jogo
As Gurias Coloradas tinham dificuldade em acertar o último passe e, mesmo em tentativas de jogadas construídas, não conseguiam levar perigo à goleira Leticia. Enquanto o Bragantino tinha nas bolas paradas suas principais armas e construía melhores oportunidades de abrir o placar.
Foi assim que, aos 10, quase abriu o placar. Gabi Barbieri tentou afastar de primeira, a bola bateu em Lurdinha e, por pouco, não parou no fundo das redes. Depois, aos 27, Carol Tavares arriscou de longe e a bola explodiu no travessão colorada.
Mas, de tanto insistir, as Bragantinas venceram a defesa colorada. E na lei mais tradicional do futebol. Ex-Inter, Rafa Mineira finalizou de longe, encobriu a goleira Gabi Barbieri e deixou as paulistas à frente, aos 39 minutos.
O Inter tinha o intervalo para ajustar os erros e buscar uma virada importante para os objetivos da temporada. Pensando nisso, Maurício Salgado apostou no brilho de Aninha para a segunda etapa. E deu certo.
Para que Sole Jaimes pudesse brilhar, Aninha a serviu. Após Leticia defender a finalização da centroavante colorada, a cria da base aproveitou a sobra e, de calcanhar, mandou a bola onde Sole Jaimes estava, para que apenas tivesse o trabalho de empurrar ao fundo das redes. E deixar tudo igual.
Antes disso, o Inter ainda tinha construído duas excelentes oportunidades. Valéria Cantuário driblou Gê Nascimento e mandou na trave direita, aos 7. E, aos 33, foi Lelê quem tirou tinta do travessão de Leticia.
Com o empate conquistado, as Gurias Coloradas aumentavam a pressão. O tempo passava e o Inter empurrava o Bragantino para dentro de sua área. A luta pela vitória parecia incansável. Mas teve fim. Nem os minutos de acréscimos não foram suficientes para que o time gaúcho conseguisse a virada diante do torcedor.
Brasileirão Feminino - terceira rodada - 14/3/2026
Inter (1)
Gabi Barbieri; Paulinha (Soll, 13'/2ºT), Débora, Sorriso e Eskerdinha (Gabi Inácio, 26'/2ºT); Lelê, Caty (Aninha, INT) e Julia Bianchi; Darlene (Pati Llanos, 26'/2ºT), Valéria Cantuário e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.
Bragantino (1)
Leticia; Carol Tavares (Catarina, 20'/2ºT), Camila Ambrósio (Stella, 33'/2ºT), Gé Nascimento e Tamires; Rafa Mineira, Laura Valverde (Mylena, 33'/2ºT) e Ana Carla; Miriã, Lurdinha (Gaby Santos, 33'/2ºT) e Duda Rodrigues (Martina, 20'/2ºT). Técnico: Humberto Simão.
Gols: Rafa Mineira (B), aos 39 minutos do primeiro tempo; Sole Jaimes (I), aos 38 minutos do segundo tempo.
Local: Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.
Arbitragem: Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).
