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Notícia

Inter goleia o Grêmio em clássico do Brasileirão Feminino sub-20

Gurias Coloradas seguem líderes isoladas do grupo; Mosqueteiras estão na segunda colocação

Carolina Freitas

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