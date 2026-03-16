Inter goleia o Grêmio em clássico do Brasileirão Feminino sub-20

As Gurias Coloradas levaram a melhor no primeiro Gre-Nal da temporada feminina. No último domingo (15), venceram as Mosqueteiras por 3 a 0 pelo Brasileirão Feminino sub-20. O duelo foi realizado na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
O Inter buscou a vitória com gols de Alice, duas vezes, e Joana. Com isso, permaneceu na liderança isolada do Grupo C. Agora, com nove pontos. O Grêmio, por sua vez, é o segundo colocado, com quatro.
No Brasileirão Feminino sub-20, apenas os líderes e os dois melhores segundos colocados avançam aos mata-matas. Até então, três de seis rodadas já foram disputadas.
Agora, as equipes se preparam para um novo clássico. No próximo sábado (21), se encontram no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, às 15h. O Gre-Nal abre o returno do campeonato.