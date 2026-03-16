Inter goleia o Grêmio em clássico do Brasileirão Feminino sub-20

Inter, de Joana e Stephanie, segue 100% na competição de base. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas levaram a melhor no primeiro Gre-Nal da temporada feminina. No último domingo (15), venceram as Mosqueteiras por 3 a 0 pelo Brasileirão Feminino sub-20. O duelo foi realizado na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.

O Inter buscou a vitória com gols de Alice, duas vezes, e Joana. Com isso, permaneceu na liderança isolada do Grupo C. Agora, com nove pontos. O Grêmio, por sua vez, é o segundo colocado, com quatro.

No Brasileirão Feminino sub-20, apenas os líderes e os dois melhores segundos colocados avançam aos mata-matas. Até então, três de seis rodadas já foram disputadas.