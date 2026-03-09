Inter goleia o Criciúma na estreia do Brasileirão Feminino sub-20

Inter venceu o Criciúma por goleada no domingo. Cleiton Ramos / Divulgação/Inter

O Inter estreou com vitória no Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde de domingo (8), a equipe goleou o Criciúma por 6 a 0, no CT Antenor Angeloni, em Santa Catarina.

Os gols colorados foram marcados por Sarah, duas vezes, Nathália da Rosa, Laurinha, Alice e Ana Júlia, contra.

O time comandado por David da Silva atuou com Camilly; Duda Freitas, Sarah, Clara Rückert e Laura; Pietra, Myka e Stephanie; Lara Matos, Laurinha e Alice.

Situação do grupo

Com a vitória, as Gurias Coloradas assumiram a liderança do Grupo C, com três pontos. A rodada ainda teve o empate entre Grêmio e Vasco, por 3 a 3.

Agora, o Inter volta suas atenções para o duelo diante das cariocas. A partida está marcada para quinta-feira (12), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Fórmula de disputa

O Brasileirão Feminino sub-20 conta 24 times na disputa. Na fase inicial, eles foram divididos em seis grupos com quatro equipes, que se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados se classificam às quartas de final.