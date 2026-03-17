Inter encaminha empréstimo de goleira ao América-MG

Goleira estava no Inter desde 2024. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter encaminhou o empréstimo de mais uma atleta para a sequência da temporada. A goleira Tainá Gondim não seguirá em Porto Alegre e jogará no América-MG em 2026.

A atleta já está em Minas Gerais, mas ainda não foi regularizada no BID da CBF. Com 23 anos, ela tem contrato com o Inter até o final de 2027. No entanto, o empréstimo será apenas até dezembro deste ano.

Com a camisa colorada, Tainá acumula 14 jogos. Seu melhor momento foi em 2024, ano em que chegou ao clube. À época, foi titular em 12 jogos, entre Brasileirão e Gauchão.

Na carreira, a goleira também tem passagens por Grêmio e Flamengo.