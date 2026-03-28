Inter e Grêmio medem forças em clássico do Brasileirão Feminino

O clássico tem o poder de transformar a temporada de Grêmio e Inter. Uma vitória eleva a confiança e pode impulsionar a equipe na busca por seus objetivos. Já um tropeço tem potencial para abalar o planejamento e comprometer a sequência do clube.
O Gre-Nal deste sábado (28), às 16h, no Sesc, carrega esse peso e colocará frente a frente duas equipes com inícios de temporada distintos.
As Gurias Coloradas vêm de vitória sobre o Atlético-MG e iniciaram a rodada na zona de classificação. Agora, se vencerem, podem entrar no G-4. Tudo isso, claro, se derrotarem o maior rival.
— Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que o time do Grêmio é bem qualificado, mas a gente está trabalhando bastante. Acho que nosso time está evoluindo a cada jogo, então tem tudo para desempenhar uma ótima partida — ressaltou a zagueira Sorriso, do Inter.
Do outro lado, estarão as Mosqueteiras, que ainda buscam a primeira vitória. Com apenas um ponto somado nas quatro rodadas iniciais, a equipe tenta se afastar da zona de rebaixamento para, então, passar a vislumbrar uma possível classificação.
— A gente começou o campeonato bem abaixo do que esperávamos e planejávamos, mas isso não interfere no clássico, que é um jogo à parte — afirmou a lateral-direita Dani Barão, do Grêmio.
Se os cenários são diferentes, o objetivo é o mesmo. E, agora, Tricolor e Colorado medirão forças em busca da vitória no Brasileirão Feminino. E da injeção de confiança que o Gre-Nal é capaz de proporcionar ao vencedor.