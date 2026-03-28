Inter e Grêmio medem forças em clássico do Brasileirão Feminino

Grêmio, de Camila Pini (centro), enfrenta o Inter, de Jordana (braçadeira de capitã), no clássico. Renan Mattos / Agencia RBS

O clássico tem o poder de transformar a temporada de Grêmio e Inter. Uma vitória eleva a confiança e pode impulsionar a equipe na busca por seus objetivos. Já um tropeço tem potencial para abalar o planejamento e comprometer a sequência do clube.

O Gre-Nal deste sábado (28), às 16h, no Sesc, carrega esse peso e colocará frente a frente duas equipes com inícios de temporada distintos.

As Gurias Coloradas vêm de vitória sobre o Atlético-MG e iniciaram a rodada na zona de classificação. Agora, se vencerem, podem entrar no G-4. Tudo isso, claro, se derrotarem o maior rival.

— Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que o time do Grêmio é bem qualificado, mas a gente está trabalhando bastante. Acho que nosso time está evoluindo a cada jogo, então tem tudo para desempenhar uma ótima partida — ressaltou a zagueira Sorriso, do Inter.

Do outro lado, estarão as Mosqueteiras, que ainda buscam a primeira vitória. Com apenas um ponto somado nas quatro rodadas iniciais, a equipe tenta se afastar da zona de rebaixamento para, então, passar a vislumbrar uma possível classificação.

— A gente começou o campeonato bem abaixo do que esperávamos e planejávamos, mas isso não interfere no clássico, que é um jogo à parte — afirmou a lateral-direita Dani Barão, do Grêmio.