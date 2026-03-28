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Inter e Grêmio medem forças em clássico do Brasileirão Feminino

Gurias Coloradas e Mosqueteiras se enfrentam no Sesc Protásio Alves após inícios distintos na competição nacional 

Carolina Freitas

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