Inter contrata nova gerente de futebol feminino; saiba quem é 

O Inter contratou Renata Armiliato para ser a nova gerente de futebol feminino do clube. A profissional estava no Juventude desde 2022 e chega para assumir o cargo que era de Luiza Parreiras.
Com 41 anos, Renata foi um dos grandes nomes da ascensão do Alviverde na modalidade. À frente do clube, conquistou dois acessos nacionais, três títulos do Interior e um vice-campeonato gaúcho.
Agora, a expectativa é que assuma o cargo nas Gurias Coloradas após a data Fifa. Ela ocupará a vaga de Luiza Parreiras, que deixou o Inter para assumir o Cruzeiro, em janeiro.
E o Juventude?
O clube alviverde ainda não definiu quem será a substituta de Renata Armiliato. Mas, de acordo com o que foi apurado pela reportagem de GZH, a profissional já até informou o clube sobre sua saída.