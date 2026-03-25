Inter contrata nova gerente de futebol feminino; saiba quem é 

Renata Armiliato conquistou dois acessos nacionais com o Juventude. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Inter contratou Renata Armiliato para ser a nova gerente de futebol feminino do clube. A profissional estava no Juventude desde 2022 e chega para assumir o cargo que era de Luiza Parreiras.

Com 41 anos, Renata foi um dos grandes nomes da ascensão do Alviverde na modalidade. À frente do clube, conquistou dois acessos nacionais, três títulos do Interior e um vice-campeonato gaúcho.

Agora, a expectativa é que assuma o cargo nas Gurias Coloradas após a data Fifa. Ela ocupará a vaga de Luiza Parreiras, que deixou o Inter para assumir o Cruzeiro, em janeiro.

E o Juventude?