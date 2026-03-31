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"Há imagens da confusão", diz delegado sobre suposta injúria racial após o Gre-Nal feminino

Delegacia de Combate à Intolerância solicitou as imagens ao Sesc Protásio Alves; expectativa é que sejam entregues até quarta-feira (1º)

Carolina Freitas

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