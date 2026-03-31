"Há imagens da confusão", diz delegado sobre suposta injúria racial após o Gre-Nal feminino

Clássico foi realizado no Sesc Protásio Alves. Inter / Divulgação

A Delegacia de Combate à Intolerância segue investigando a denúncia de suposto racismo no Gre-Nal do Brasileirão Feminino, realizado no último sábado (28), no Sesc Protásio Alves. A polícia aguarda as imagens do estádio para prosseguir com as averiguações.

Após o jogo, o torcedor Vinícius Nascimento da Cruz, 34 anos, diretor da organizada Camisa 12, relatou que foi discriminado por Bárbara Fonseca, executiva de futebol feminino do Grêmio. Ele afirmou que ouviu a expressão "macaco, filho da p*".

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O Grêmio manifestou-se oficialmente, atrás de nota, afirmando que as acusações são "inverídicas". Assim como Bárbara Fonseca, que utilizou as redes sociais para afirmar que foi acusada "de forma inverídica e leviana, de ter proferido uma injúria racial".

O fato teria acontecido após o clássico, que terminou com vitória do Grêmio por 2 a 1. O delegado Vinícius Nahan, que é o titular do caso, explicou que foram ouvidas duas testemunhas levadas por Vinícius e três levadas por Bárbara. Além de um policial militar que acompanhou a ocorrência.

— As testemunhas de cada parte corroboraram com o que cada um disse. Os do torcedor alegando que sofreu ofensas racistas. E os da Bárbara negando que ela tenha praticado qualquer tipo de ofensa — explicou Vinicius, a ZH.

Agora, a Delegacia de Combate à Intolerância segue aguardando os vídeos do Sesc Protásio Alves. Eles serão entregues até quarta-feira (1º), mas ainda não há certeza se eles têm áudio.

— Nós solicitamos ao Sesc as imagens das câmeras de vídeo monitoramento e estamos aguardando o recebimento. Eles já nos confirmaram que há imagens da confusão que aconteceu no final do jogo. Pretendemos analisar essas imagens e ver se elas são conclusivas de alguma forma e, se forem, ouviremos novamente as testemunhas, já que elas têm o dever de dizer a verdade — explicou o delegado

A expectativa, então, é que nos próximos dias haja novidades sobre o caso. O delegado Vinícius Nahan será o responsável por fazer o relatório final apontando se tem ou não indício do que aconteceu. E, depois disso, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público.

Veja as manifestações oficiais

Camisa 12

"Na tarde deste sábado, no estádio do Sesc, estivemos presentes em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, entre Internacional e Grêmio, a qual terminou com vitória da equipe adversária.

Ao final do confronto, presenciamos um episódio lamentável. Ao invés de se limitar à comemoração do resultado, a diretora executiva de futebol da equipe adversária dirigiu-se a um de nossos diretores com as seguintes ofensas: “sai, filho da put*, macaco, filho da put*”.

Nós, uma torcida com 56 anos de história, sempre nos posicionamos a favor da igualdade e no combate a qualquer tipo de preconceito. Diante disso, repudiamos veementemente o ocorrido e esperamos que as devidas providências sejam tomadas, com a responsabilização dos envolvidos."

NÃO AO PRECONCEITO, NÃO AO RACISMO!

Inter feminino

"Diante da denúncia da Camisa 12, de que membros da torcida organizada teriam sido vítimas de episódio de injúria racial cometido por uma profissional do rival após o Gre-Nal feminino disputado na tarde de sábado (28/03), no Sesc Protásio Alves, o Internacional afirma que acompanha com atenção os desdobramentos do caso e se coloca à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações.

Ainda, o Clube do Povo reforça seu compromisso no combate a toda e qualquer forma de discriminação e em defesa de uma sociedade livre de preconceitos."

Grêmio feminino

"Após o clássico Gre-Nal deste sábado, 28, pelo Campeonato Brasileiro Feminino, um episódio envolveu um torcedor rival, que acusa de forma inverídica uma colaboradora do Clube de ter proferido injúrias raciais no momento em que os representantes gremistas eram ofendidos por membros da torcida adversária. A instituição reitera que não houve por parte da funcionária qualquer manifestação nesse sentido e que a situação foi prontamente resolvida junto às autoridades.

A colaboradora compareceu voluntariamente à delegacia, onde esclareceu os fatos amparada por testemunhas que atestam não ter ocorrido qualquer ofensa de cunho racial.