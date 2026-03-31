Grêmio x Vitória: tudo sobre o jogo da 6ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Vitória na próxima sexta-feira (3), às 19h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Vitória

Grêmio: Raissa; Rodríguez, Day Silva e Mónica Ramos; Maria Dias, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne (Camila Santos); Gisele, Brenda Woch (Giovaninha) e Valéria Paula. Técnica: Jéssica de Lima.

Vitória: Lorrana; Lari, Duda, Raiani e Liriel; Kamila, Vick Moura e Bárbara; Lanny, Monteiro e Kim Campos. Técnico: Marcos Carvalho.

Arbitragem para Grêmio x Vitória

Karina Carvalho Rocha (MS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Tais Regina Ruver (RS).

Onde assistir a Grêmio x Vitória

A NSports anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Grêmio x Vitória

Grêmio

As Mosqueteiras têm duas baixas importantes para esta partida. A lateral Dani Barão e a atacante Leidiane terão de cumprir suspensão pelo terceiro amarelo e não ficarão à disposição. Giovaninha, que teve de ser substituída no Gre-Nal, é dúvida. De acordo com o clube, ela sentiu um desconforto muscular.

Atualmente, o Tricolor soma quatro pontos e está na 14ª posição. São três pontos a mais que o Z-2 e quatro a menos que o G-8.

Vitória

As Leoas vêm de um início ruim no Brasileirão. Em cinco rodadas, ainda não conseguiram vencer e seguem na zona de rebaixamento. Em 15 pontos, conquistaram apenas um — no empate com o Mixto-MT — e estão na vice-lanterna.

O elenco do Vitória conta com algumas atletas conhecidas no RS. A atacante Kim Campos, ex-Grêmio, é uma das titulares da equipe. Enquanto as coloradas Liriel (lateral) e Vick Moura (meia), ambas ex-Inter, também integram o grupo.

Ingressos para Grêmio x Vitória

Sócios têm entrada gratuita. Enquanto para os não-sócios o ingresso custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). As vendas se iniciaram ainda na segunda-feira, no site do Grêmio.

A bilheteria física do Passo D'Areia abre às 18h e fecha às 19h30min no dia do jogo. Os portões abrem às 18h.

- / Grêmio/Divulgação

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.

Os dois piores times serão rebaixados à Série A-2. Será a última edição com essa determinação. Em 2027, serão quatro equipes passando pelo descenso.