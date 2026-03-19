Grêmio x Inter: tudo sobre o jogo da 4ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Mosqueteiras recebem as Gurias Coloradas no próximo sábado (21), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Josi; Tefi Calixto, Maria Antonia, Rayssa e Dafine (Ana Vidal); Paula, Jamille e Isa Reis; Ana Lays, Valentina e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.

Inter: Camilly; Gi Mazzoti, Sarah e Alemoa; Duda Freitas, Pietra, Myka, Stephanie e Laura Rodrigues; Joana e Alice Helena. Técnico: David da Silva.

Arbitragem para Grêmio x Inter

Ainda não divulgada pela CBF.

Onde assistir a Grêmio x Inter

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

As Mosqueteiras perderam a invencibilidade na última rodada, ao tropeçar para o Inter, por 3 a 0. Com isso, seguem com quatro pontos e na segunda colocação do Grupo C.

Agora, precisam vencer para frear o Colorado e ter chances de classificação como líder da chave.

Inter

As Gurias Coloradas mantêm os 100% de aproveitamento na competição. Após os três triunfos iniciais, o Inter se isolou na liderança do Grupo C, com nove pontos.

Agora, em caso de vitória, a equipe já garante a classificação aos mata-matas com duas rodadas de antecedência.

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Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas. Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.