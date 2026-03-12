Grêmio x Fluminense: tudo sobre o jogo da 3ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Fluminense no próximo sábado (14), às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Fluminense

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Rodríguez, Day Silva (Mónica Ramos) e Camila Arrieta; Amanda Brunner, Rafa Marques, Iara e Camila Pini; Giovaninha e Leidiane. Técnico: Cyro Leães.

Fluminense: Kemelli; Gislaine, Cotrim, Anny e Sorriso; Karina, Raquel Fernandes e Sochor; Keké, Kamilla e Lelê. Técnico: Saulo Silva.

Arbitragem para Grêmio x Fluminense

Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Luciane Rodrigues dos Santos (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).

Onde assistir a Grêmio x Fluminense

A NSports anuncia a transmissão no YouTube.

Como chegam Grêmio x Fluminense

Grêmio

As Mosqueteiras buscam os primeiros pontos no Brasileirão Feminino. Após as derrotas para Santos e Palmeiras, o Grêmio só não entrou na zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate.

O Tricolor segue sem poder contar com a volante Bia Santos e as atacantes Maria Dias e Julia Martins. As três estão no departamento médico.

Fluminense

As Guerreiras do Fluzão vêm de um empate muito comemorado diante do Corinthians. Com quatro pontos, o time carioca está na sétima colocação.

Este jogo também marcará o reencontro de Raquel Fernandes com o Grêmio. De 2023 a 2024, ela defendeu as cores do Tricolor, com 13 gols e sete assistências em 44 jogos.

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Ingressos para Grêmio x Fluminense

Os sócios têm acesso gratuito, mediante resgate de ingresso, no site de vendas. Para o não-sócio o valor do ingresso é de R$ 20 e a meia-entrada é R$ 10. Menores de 12 anos têm acesso gratuito, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Serão 18 times na disputa. Na fase inicial, as equipes se enfrentam em turno único e, ao final das 17 rodadas, os oito melhores se classificam aos mata-matas.

Quartas, semis e final ocorrem em jogos de ida e volta e, em caso de empate, o classificado se define nos pênaltis.