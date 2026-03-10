Grêmio x Criciúma: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino sub-20. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Criciúma na próxima quinta-feira (12), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Criciúma

Grêmio: Josi; Valentina, Rayssa, Maria Antonia e Vidal; Paula, Jamille e Isa Reis; Ana Lays, Rafa Robinson e Lara Mônica. Técnico: Marcelo Sacknies.

Criciúma: Maria Luiza; Beatriz, Julia, Leticia e Ana; Ana Julia, Marielly e Leticia; Nathália, Samanta e Raissa. Técnico: Bina Cassol.

Arbitragem para Grêmio x Criciúma

Bruna de Miranda Martins (RS), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Grêmio x Criciúma

A CBF TV anuncia a transmissão no Youtube.

Como chegam Grêmio x Criciúma

Grêmio

As gremistas foram eliminadas na primeira fase da competição em 2025. Naquele ano, somaram 10 pontos em seis jogos — pontuação insuficiente para estar entre os oito classificados. No Gauchão, o Tricolor foi vice-campeão, ao perder a decisão para o Inter, por 3 a 2 no agregado.

Criciúma

As catarinenses foram eliminadas ainda na primeira fase da competição em 2025. Ao longo de seis rodadas, somaram só quatro pontos e foram as terceiras colocadas do Grupo D.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Serão 24 times em campo. Na fase inicial, foram divididos em seis grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Se classificam às quartas de final: os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.