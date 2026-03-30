Grêmio vence o Inter nos pênaltis e é campeão da Liga de Desenvolvimento Feminina

Grêmio venceu nos pênaltis, por 6 a 5. @benofotos / CBF/Divulgação

O Grêmio é o campeão da Liga de Desenvolvimento Feminina sub-14. O título veio no último domingo (29), com a vitória nos pênaltis por 6 a 5 sobre o Inter, após o empate em 0 a 0 no tempo normal. A partida (e toda a competição) foi realizada em Santa Catarina.

As Mosqueteiras conquistaram a taça de maneira invicta. Ao longo do campeonato, somaram três vitórias e dois empates. Além de 14 gols marcados e três sofridos.

Enquanto as Gurias Coloradas foram as vice-campeãs também sem perder nenhum jogo. O time acumulou três vitórias e dois empates, com seis gols marcados e dois sofridos.

Agora, o Grêmio será o representante do futebol brasileiro na Conmebol Fiesta Evolución 2026, que é equivalente à Libertadores da categoria. As informações detalhadas da competição ainda não foram divulgadas.

Liga de Desenvolvimento sub-14

Todos os jogos do Grêmio

Grêmio 5x1 Criciúma

5x1 Criciúma Centro Olímpico-SP 0x5 Grêmio

São Paulo 1x1 Grêmio

Grêmio 3x1 Corinthians

3x1 Corinthians Grêmio (6) 0x0 (5) Inter

Todos os jogos do Inter

Inter 3x1 Avaí Kindermann

3x1 Avaí Kindermann Corinthians 0x0 Inter

Ferroviária 1x2 Inter

Inter 1x0 São Paulo

1x0 São Paulo Grêmio (6) 0x0 (5) Inter

Liga de Desenvolvimento sub-16

No final de semana, a dupla Gre-Nal também entrou em campo por essa categoria. O Inter perdeu a disputa de terceiro lugar para o Flamengo, por 2 a 1, e terminou como quarto melhor time do torneio. Enquanto o Grêmio venceu o Corinthians, por 1 a 0, e ficou como quinta melhor equipe no sub-16.

Todos os jogos do Grêmio

Grêmio 6x1 Criciúma

6x1 Criciúma São Paulo 5x0 Grêmio

5x0 Grêmio Ferroviária 1x0 Grêmio

1x0 Grêmio Grêmio 3x1 Sport

3x1 Sport Grêmio 1x0 Corinthians

Todos os jogos do Inter