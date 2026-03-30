Grêmio vence o Inter nos pênaltis e é campeão da Liga de Desenvolvimento Feminina

O Grêmio é o campeão da Liga de Desenvolvimento Feminina sub-14. O título veio no último domingo (29), com a vitória nos pênaltis por 6 a 5 sobre o Inter, após o empate em 0 a 0 no tempo normal. A partida (e toda a competição) foi realizada em Santa Catarina.
As Mosqueteiras conquistaram a taça de maneira invicta. Ao longo do campeonato, somaram três vitórias e dois empates. Além de 14 gols marcados e três sofridos.
Enquanto as Gurias Coloradas foram as vice-campeãs também sem perder nenhum jogo. O time acumulou três vitórias e dois empates, com seis gols marcados e dois sofridos.
Agora, o Grêmio será o representante do futebol brasileiro na Conmebol Fiesta Evolución 2026, que é equivalente à Libertadores da categoria. As informações detalhadas da competição ainda não foram divulgadas.
Liga de Desenvolvimento sub-14
Todos os jogos do Grêmio
- Grêmio 5x1 Criciúma
- Centro Olímpico-SP 0x5 Grêmio
- São Paulo 1x1 Grêmio
- Grêmio 3x1 Corinthians
- Grêmio (6) 0x0 (5) Inter
Todos os jogos do Inter
- Inter 3x1 Avaí Kindermann
- Corinthians 0x0 Inter
- Ferroviária 1x2 Inter
- Inter 1x0 São Paulo
- Grêmio (6) 0x0 (5) Inter
Liga de Desenvolvimento sub-16
No final de semana, a dupla Gre-Nal também entrou em campo por essa categoria. O Inter perdeu a disputa de terceiro lugar para o Flamengo, por 2 a 1, e terminou como quarto melhor time do torneio. Enquanto o Grêmio venceu o Corinthians, por 1 a 0, e ficou como quinta melhor equipe no sub-16.
Todos os jogos do Grêmio
- Grêmio 6x1 Criciúma
- São Paulo 5x0 Grêmio
- Ferroviária 1x0 Grêmio
- Grêmio 3x1 Sport
- Grêmio 1x0 Corinthians
Todos os jogos do Inter
- Inter 6x0 Sport
- Flamengo 3x2 Inter
- Corinthians 0x1 Inter
- São Paulo 1x0 Inter
- Inter 1x2 Flamengo