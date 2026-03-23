Grêmio vence o Inter no Brasileirão Feminino sub-20 

As Mosqueteiras venceram as Gurias Coloradas, por 2 a 1, no segundo clássico do Brasileirão Feminino sub-20. A partida foi realizada no último sábado (21), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
O Grêmio saiu à frente no placar com a zagueira Maria Antonia e ampliou com a atacante Ana Lays, no primeiro tempo. Enquanto o Inter descontou na segunda etapa, com a meia-atacante Stephanie.
O time gremista, de Marcelo Sacknies, atuou com: Josi; Julia Arnold (Djulia), Maria Antonia, Rayssa e Tefi Calixto; Paula, Valentina (Isabeli Reis) e Mari Cândido (Maria Cecilia); Ana Lays, Rafa Robinson (Jamille) e Lara Mônica (Dafine).
Enquanto a equipe colorada, de David da Silva, teve: Camilly; Duda Freitas, Gi Mazzotti (Lara Matos), Alemoa e Laura Rodrigues; Pietra (Katguria), Myka e Stephanie; Canhota (Nathália Noll), Gabi Inácio (Duda Stumpf) e Laura Dupont.
Como fica?
Mesmo com o tropeço, as Gurias Coloradas seguem na liderança do Grupo C, com nove pontos. Enquanto as Mosqueteiras estão na segunda posição, com sete.
As equipes voltam a campo apenas em 2 de abril. O Inter enfrenta o Vasco, em Nova Iguaçu-RJ, às 15h. Enquanto as Mosqueteiras duelam com o Criciúma, também às 15h, em Nova Veneza-SC.
Qual a fórmula?
No Brasileirão Feminino sub-20, apenas os líderes e os dois melhores segundos colocados avançam aos mata-matas. Até então, quatro de seis rodadas já foram disputadas.