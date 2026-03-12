Grêmio vence o Criciúma e segue invicto no Brasileirão Feminino sub-20

As Mosqueteiras conquistaram, nesta quinta-feira (12), a primeira vitória no Brasileirão Feminino sub-20. O triunfo por 4 a 2, sobre o Criciúma, foi no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela segunda rodada da competição.
Os gols gremistas foram de Ana Lays, duas vezes, Isa Reis e Lara Mônica. Enquanto as catarinenses descontaram com Raissa e Smilli.
Com o resultado, o Tricolor assume a vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. As Mosqueteiras voltam a campo no próximo domingo (15), às 15h, diante do Inter. O clássico Gre-Nal ocorre na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada.
História do jogo
O Grêmio saiu à frente aos 15 minutos, quando Ana Lays venceu a marcação e tocou para o fundo das redes. Aos 34, a vantagem foi ampliada, após pênalti sofrido por Lara Mônica e cobrado com perfeição por Isa Reis.
A partir de então, o Criciúma não teve mais forças para segurar o Grêmio e sofreu com o ímpeto das gaúchas. Foi assim que, aos 36, Ana Lays aproveitou um passe errado da defesa para interceptar a bola, tirar da goleira e transformar em goleada.
Antes que o primeiro tempo acabasse, o Tricolor ainda fez mais um. Após cruzamento de Ana Lays, Lara Mônica venceu a marcação de duas adversárias e deixou o seu.
O Criciúma conseguiu descontar nos acréscimos, quando a arbitragem marcou falta de Maria Cecília em Nath, dentro da área. A capitã Raissa cobrou o pênalti e a goleira Josi defendeu mas, no rebote, a atacante das Meninas Carvoeiras não repetiu o erro, diminuindo a desvantagem.
Na etapa final, foram as catarinenses que voltaram a balançar as redes. Após bola cruzada à área, Smilli recebeu sozinha e finalizou à esquerda da goleira Josi, aos 21 minutos.
O Grêmio, do técnico Marcelo Sacknies, atuou com: Josi; Julia Arnold, Maria Antonia, Rayssa e Tefy (Ana Saadi); Jamille (Isis), Maria Cecília e Isa Reis (Paula Beatriz); Ana Lays, Valentina Siede (Hadassa) e Lara Mônica.