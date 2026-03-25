Grêmio perde titular para o Gre-Nal do Brasileirão Feminino 

Camila Arrieta não poderá jogar contra o Inter. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá uma baixa importante para o Gre-Nal do Brasileirão Feminino. A lateral-esquerda Camila Arrieta não poderá enfrentar o Inter no próximo sábado (28), às 16h, no Sesc Protásio Alves.

Titular desde que chegou a Porto Alegre, a paraguaia terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada. Por isso, voltará a ficar à disposição apenas para o jogo com o Vitória, em 3 de abril.

Leia Mais Como foi a rodada do Brasileirão Feminino para os times gaúchos

Com isso, a tendência é de que a técnica Jéssica de Lima promova a estreia de Camila Santos, lateral de origem. Contratada no início da temporada, a jogadora estava no futebol turco.

Assim, a expectativa é que o Grêmio entre em campo com: Raissa; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Amanda Brunner, Rafa Marques (Daniela Montoya), Leidiane e Camila Santos; Gisele e Giovaninha.