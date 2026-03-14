Grêmio perde para o Fluminense e segue sem vencer no Brasileirão Feminino

Grêmio, de Gisele, perdeu para o Flu. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não conseguiu somar seus primeiros pontos no Brasileirão Feminino. Na tarde deste sábado (14), o algoz foi o Fluminense, que veio até o Passo D'Areia e levou a vitória por 1 a 0 na bagagem. O gol foi da zagueira Gislaine.

O resultado faz com que o Tricolor siga na zona nebulosa da tabela. Sem pontos, amarga a 16ª colocação — e pode entrar no Z-2 ainda nesta rodada, se o Bahia pontuar diante do Vitória.

Leia Mais Austrália é primeira classificada para a Copa do Mundo Feminina no Brasil

Além de secar, o Grêmio também volta suas atenções ao próximo adversário. No sábado (21), enfrenta a forte Ferroviária, fora de casa, ainda em busca de algum ponto.

O jogo

As Mosqueteiras tiveram 45 minutos de muito volume, mas com poucas chances criadas. Sem conseguir vencer a defesa do Flu, o Tricolor apostava nas finalizações de longa distância. E foi assim que quase surpreendeu a goleira Kemelli, aos 17, quando Dani Barão arriscou do corredor direito e viu a bola morrer no travessão.

A posse de bola tornou-se inútil perante à efetividade das Guerreiras do Fluzão. Na primeira (e única) chance da etapa inicial, as cariocas abriram o placar. Após falta cobrada por Raquel Fernandes, a zagueira Gislaine subiu sozinha para cabecear às redes, aos 31 minutos.

A fim de comandar o Grêmio rumo à reação, o técnico Cyro Leães apostou na experiência de Daniela Montoya para o segundo tempo. E a resposta foi quase imediata. Com três minutos em campo, a meio-campista arriscou da entrada da área e, por pouco, não encobriu Kemelli, que teve de se esticar para tirar com a ponta dos dedos.

A partir de então, o segundo tempo parecia uma repetição do primeiro. As Mosqueteiras pressionavam e empurravam o Fluminense para o setor defensivo. Mas não era o suficiente, já que as finalizações levavam pouco perigo ao gol carioca.

Com isso, o Grêmio chegou à terceira derrota seguida no Brasileirão Feminino. Antes, também havia tropeçado diante do poderoso Palmeiras e do recém chegado à Série A-1 Santos.

Brasileirão Feminino - terceira rodada - 14/3/2026

Grêmio (0)

Raissa; Dani Barão, Rodríguez, Day Silva e Camila Arrieta (Valéria Paula, 40'/2ºT); Amanda Brunner (Camila Pini, 13'/2ºT), Kika Moreno (Iara, INT) e Leidiane (Brenda Woch, 26'/2ºT); Gisele, Giovaninha e Yamila Rodríguez (Daniela Montoya, INT). Técnico: Cyro Leães.

Fluminense (1)

Kemelli; Gislaine, Anny, Cotrim e Sorriso (Nath Rodrigues, 28'/2ºT); Driely (Xerife, 34'/2ºT), Raquel Fernandes e Sochor (Louvain, 42'/2ºT); Keké, Kamilla (Tatá, 42'/2ºT) e Lelê (Pelé, 42'/2ºT). Técnico: Saulo Silva.

Gols: Gislaine (F), aos 31 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Leidiane e Camila Arrieta (G); Gislaine e Sorriso (F)

Local: Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Arbitragem: Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Luciane Rodrigues dos Santos (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS).