Grêmio faz reunião após derrota para o Fluminense, mas não anuncia mudanças no feminino

Elenco ficou fechado no vestiário do Passo D'Areia. Carol Freitas / Agência RBS

O Grêmio tem um início de Brasileirão Feminino bem aquém do esperado. Com três derrotas nas três primeiras rodadas, o time pode entrar na zona de rebaixamento na próxima segunda-feira (16) — se o Bahia pontuar diante do Vitória.

O desempenho e os resultados, por óbvio, não vêm agradando. E fizeram com que atletas, comissão técnica e diretoria tivessem uma reunião de cerca de duas horas no vestiário Passo D'Areia, neste sábado (14), após o tropeço diante do Fluminense.

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A expectativa, inclusive, era que mudanças fossem anunciadas. Porém, num primeiro momento, o Grêmio optou pela continuidade de todos os profissionais. E a situação foi "resolvida" apenas com conversas.

E agora?

O clube informou que, neste sábado, não seriam concedidas entrevistas acerca da situação. No entanto, ao longo da semana, a executiva Bárbara Fonseca e os diretores João Hermínio e Fabrício Fontanella devem se manifestar.