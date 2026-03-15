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Grêmio faz reunião após derrota para o Fluminense, mas não anuncia mudanças no feminino

Foram cerca de duas horas com elenco, diretoria e comissão técnica reunidos no Passo D'Areia

Carolina Freitas

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