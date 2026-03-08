Grêmio empata com o Vasco na estreia do Brasileirão Feminino sub-20 

O Grêmio somou um ponto na estreia no Brasileirão Feminino sub-20. Na tarde de sábado (7), o Tricolor empatou em 3 a 3 com o Vasco, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.
As Mosqueteiras chegaram a abrir 3 a 0, com gols de Rafa Robinson, Lara Monica e Isabeli, mas o clube carioca buscou a igualdade com Avril, duas vezes, e Maria Isadora.
O Grêmio atuou com Josi; Valentina, Maria Antonia, Rayssa e Vidal; Paula (Tefi Calixto), Jamille e Isabeli (Isis); Ana Lays, Rafa Robinson (Hadassa) e Lara Mônica (Ana Saadi).
Situação de momento
Com o resultado, o Tricolor está na vice-liderança do Grupo C, com um ponto. A rodada será encerrada neste domingo (8), com o confronto entre Criciúma e Inter, às 15h, em Santa Catarina.
As Mosqueteiras voltam a campo na quinta-feira (12), às 15h, diante do Criciúma. O duelo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.
Fórmula de disputa
O Brasileirão Feminino sub-20 conta 24 times na disputa. Na fase inicial, eles foram divididos em seis grupos com quatro equipes, que se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno. Os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados se classificam às quartas de final.
O Grêmio está no Grupo C, junto de Criciúma, Inter e Vasco. Na última temporada, o Tricolor foi eliminado ainda na primeira fase.