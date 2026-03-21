Grêmio empata com a Ferroviária e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino

O Grêmio não venceu, mas saiu de Araraquara com a cabeça um pouco mais erguida após o início ruim no Brasileirão Feminino 2026. Na tarde deste sábado (21), o Tricolor empatou sem gols com a Ferroviária, pela quarta rodada, na Arena Fonte Luminosa.
O resultado foi suficiente para tirar o time gaúcho da zona de rebaixamento, provisoriamente em 16º lugar, com dois pontos, e marcou a estreia de Jéssica Lima no comando técnico do clube.
Com o empate, a Ferroviária segue no G-8, na sétima posição, com sete pontos.
As duas equipes voltam a campo na semana que vem. A Ferroviária pega o Santos fora de casa na sexta-feira (27), às 19h. O Grêmio tem pela frente o clássico contra o Internacional, fora de casa, no sábado (28), às 16h.
Como foi o jogo
O início foi difícil. Logo no primeiro minuto, Maressa recebeu pelo meio, avançou e bateu de fora da área. A bola passou raspando a trave de Raíssa e foi para fora, um susto antes mesmo de o Grêmio se organizar.
O time gaúcho foi equilibrando a partida com o passar dos minutos e chegou ao seu melhor momento aos 10.
Gisele cruzou pela esquerda, e a bola encobriu a goleira Luciana, morrendo no fundo das redes. O gol parecia feito, mas a árbitra Elizabete Cordeiro dos Santos Gomes anulou o lance, alegando que a bola havia saído pela linha de fundo antes de entrar.
As imagens da transmissão mostraram o contrário: a bola não saiu. Sem VAR nessa fase da competição, a decisão de campo se manteve, e o Grêmio ficou sem o gol que o colocaria na frente.
O resto do primeiro tempo esfriou. A Ferroviária tomou conta da posse de bola, mas pouco exigiu da goleira Raíssa.
Segundo tempo
Na segunda etapa, o roteiro se repetiu. A Ferroviária seguiu dominante com a bola, mas perdeu chance clara aos 13 minutos: após escanteio cobrado na pequena área, a bola sobrou nos pés de Mariana Santos, que estava completamente livre. A finalização foi para fora.
O Grêmio respondeu com força aos 37 minutos, em dois lances seguidos. Num escanteio cobrado fechado, Luciana afastou para o meio e Mayerli Rodríguez cabeceou em direção ao gol. A goleira fez a defesa e mandou para novo escanteio.
Na sequência, a bola foi cruzada na área, uma zagueira desviou e Giovaninha não conseguiu alcançar. A bola passou raspando a trave.
Próximo do fim, a Ferroviária quase abriu o marcador. Aos 42 minutos, Micaelly bateu uma falta pela direita, a bola passou por cima da barreira e acertou a trave direita de Raíssa.
O golpe de sorte não veio para nenhum dos lados e o placar ficou em 0 a 0.
Brasileirão Feminino — quarta rodada — 21/03/2026
Ferroviária (0)
Luciana; Sissi, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Maressa e Pâmela dos Santos (Thayslane, 20'/2ºT); Júlia Beatriz (Dudinha, 34'/2ºT), Patrícia Seteco (Nat Vendito, 20'/2ºT) e Mariana Santos (Micaelly, 34'/2ºT). Técnico: Léo Mendes.
Grêmio (0)
Raíssa; Dani Barão, Mayerli Rodríguez, Mónica Ramos, Camila Arrieta e Day Silva; Amanda Brunner (Iara, 10'/2ºT), Rafa Marques e Leidi (Yamila Rodríguez, 19'/2ºT); Gisele (Brenda Woch, 10'/2ºT) e Giovaninha (Camila Pini, 50'/2ºT). Técnica: Jéssica Lima.
Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).
Arbitragem: Elizabete Cordeiro dos Santos Gomes (CE), auxiliada por Leandra Aires Cossette (SP), Felipe Camargo de Moraes (SP) e Renan Pantoja de Quequi (SP).
