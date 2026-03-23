Grêmio e Inter vencem na estreia na Liga de Desenvolvimento Feminina; saiba como foram os jogos

Grêmio e Inter disputam a competição nas categorias sub-14 e sub-16. Caroline Motta/Grêmio / Lara Vantzen/Inter

A Liga de Desenvolvimento Feminina se iniciou nesta segunda-feira (23) com as participações de Grêmio e Inter. O torneio de base é realizado nas categorias sub-14 e sub-16 e está sendo sediado em Santa Catarina.

Mosqueteiras e Gurias Coloradas disputam as duas categorias e estrearam com 100% de aproveitamento. No sub-14, o Tricolor venceu o Criciúma por 5 a 1, com gols de Mavi (duas vezes), Iza Ramos e Alice (duas vezes). Enquanto o Inter fez 3 a 1 no Avaí Kindermann, com Mauryne (duas vezes) e Ana Julia balançando as redes.

Na categoria sub-16, o aproveitamento foi similar. As Mosqueteiras golearam o Criciúma, por 6 a 1, com gols de Angelica, Mari Cândido (duas vezes), Lara Mônica, Hadassa e Sthefani. Enquanto as Gurias Coloradas fizeram 6 a 0 no Sport, com Lara Lay, Duda Zanchetta, Kamila, Mirela, Dudinha e Rafaela marcando.

Quando voltam a campo?

As equipes voltam a campo já na terça-feira (24). Pelo sub-14, o Inter entra em campo às 8h, contra o Corinthians, em Balneário Camboriú. Mais tarde, às 14h, o Grêmio enfrenta o Centro Olímpico, no mesmo campo.

Pelo sub-16, o Grêmio enfrenta o São Paulo, às 10h, no CT do Barra, em Itajaí. Enquanto o Inter duela com o Flamengo, às 8h, no mesmo local.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as equipes foram divididas em grupos e se enfrentarão dentro das chaves, em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam aos mata-matas, que também serão disputados em jogo único.

No sub-14, o Grêmio está no Grupo A, junto de São Paulo, Centro Olímpico e Criciúma. Enquanto o Inter está no Grupo B, com Avaí Kindermann, Corinthians e Ferroviária.

Já no sub-16, as Mosqueteiras estão no Grupo A, com São Paulo, Ferroviária e Criciúma. Já as Gurias Coloradas estão no Grupo B, com Flamengo, Corinthians e Sport.

Todos os jogos da dupla Gre-Nal

Sub-14

terça, 14h: Centro Olímpico x Grêmio

terça, 8h: Corinthians x Inter

quarta, 8h: São Paulo x Grêmio

quarta, 14h: Ferroviária x Inter

Sub-16

terça, 10h: São Paulo x Grêmio

terça, 8h: Flamengo x Inter

quarta, 8h: Ferroviária x Grêmio

quarta, 10h: Corinthians x Inter