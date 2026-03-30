Grêmio e Inter já se enfrentaram quatro vezes no futebol feminino em 2026; veja quem leva a melhor 

A temporada de 2026 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em quatro oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.
Até então, o balanço é favorável às Mosqueteiras, que venceram dois clássicos — um no sub-20 e um profissional. O Colorado triunfou uma vez, também no sub-20. E o único empate deu título ao Grêmio na Liga de Desenvolvimento sub-14.
Ao longo da temporada, ainda estão previstos mais clássicos pelas categorias de base e pelo adulto. Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.
Gre-Nais do futebol feminino em 2026
Profissional
- Inter 1x2 Grêmio | Brasileirão — quinta rodada
Sub-20
- Inter 3x0 Grêmio | Brasileirão — terceira rodada
- Grêmio 2x1 Inter | Brasileirão — quarta rodada
Sub-14
- Grêmio (6) 0x0 (5) Inter | Liga de Desenvolvimento — final