Grêmio e Inter já se enfrentaram quatro vezes no futebol feminino em 2026; veja quem leva a melhor 

No profissionl, Grêmio venceu o Inter por 2 a 1. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A temporada de 2026 já colocou Grêmio e Inter frente a frente em quatro oportunidades no futebol feminino. Os clássicos ocorreram desde a categoria sub-14 até o profissional.

Até então, o balanço é favorável às Mosqueteiras, que venceram dois clássicos — um no sub-20 e um profissional. O Colorado triunfou uma vez, também no sub-20. E o único empate deu título ao Grêmio na Liga de Desenvolvimento sub-14.

Ao longo da temporada, ainda estão previstos mais clássicos pelas categorias de base e pelo adulto. Zero Hora relembra como foram os embates entre Grêmio e Inter. Confira abaixo.

Gre-Nais do futebol feminino em 2026

Profissional

Inter 1x2 Grêmio | Brasileirão — quinta rodada

Sub-20

Inter 3x0 Grêmio | Brasileirão — terceira rodada

| Brasileirão — terceira rodada Grêmio 2x1 Inter | Brasileirão — quarta rodada

Sub-14