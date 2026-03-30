Futebol feminino

Como foram? 
Notícia

Grêmio e Inter já se enfrentaram quatro vezes no futebol feminino em 2026; veja quem leva a melhor 

Clássico Gre-Nal ocorreu desde a categoria sub-14 até o profissional

Carolina Freitas

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