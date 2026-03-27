Grêmio e Inter avançam e vão se enfrentar na final da Liga de Desenvolvimento Feminina sub-14 

Isa Tremea (E) e Mavi (D) foram protagonistas nas classificações de Inter e Grêmio à final. @benofotos / CBF/Divulgação

Grêmio e Inter vão protagonizar mais um clássico no futebol feminino. Após confirmarem as classificações, na tarde desta sexta-feira (27), as duas equipes ficarão frente a frente na final da Liga de Desenvolvimento Feminina sub-14.

As Mosqueteiras avançaram após o triunfo por 3 a 1 sobre o Corinthians, com gols de Mavi (duas vezes) e Maiara. Enquanto as Gurias Coloradas fizeram 1 a 0 no São Paulo, com Isa Tremea balançando as redes.

Agora, as equipes disputarão o título no próximo domingo (29), às 9h45min. O clássico terá transmissão da CBF TV, no YouTube, e ocorrerá na Arena Barra, em Itajaí, Santa Catarina.

O campeão se garante na disputa da Conmebol Fiesta Evolución 2026, que é equivalente à Libertadores da categoria.

E no sub-16?

O aproveitamento não foi o mesmo no sub-16, e as duas equipes ficaram de fora da final. Enquanto o Grêmio segue na disputa pelo quinto lugar, o Inter foi derrotado pelo São Paulo e lutará pelo terceiro lugar.

As Mosqueteiras venceram o Sport, por 3 a 1, para disputar o quinto lugar com o Corinthians. A definição da colocação será neste sábado (28), às 10h, no CT do Barra, em Itajaí.

Enquanto as Gurias Coloradas vão buscar o terceiro lugar diante do Flamengo. O duelo ocorre no domingo, às 11h, também no CT do Barra.

A final será entre São Paulo e Ferroviária, no mesmo dia e horário da disputa de terceiro lugar.

Próximos jogos da dupla Gre-Nal

Sub-14

Domingo, 9h45min: Inter x Grêmio (final)

Sub-16