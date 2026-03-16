Grêmio demite técnico após três derrotas no Brasileirão Feminino; anúncio deve ocorrer nesta segunda-feira

O início de Brasileirão Feminino conturbado fez com que o Grêmio optasse pela demissão do técnico Cyro Leães. O desligamento foi encaminhado no último sábado (14), após a derrota para o Fluminense, e deve ser anunciado nesta segunda-feira (16).
Na largada da Série A-1, as Mosqueteiras acumularam três derrotas seguidas. Além do time carioca, também haviam tropeçado para Santos e Palmeiras. Com isso, o Tricolor pode entrar na zona de rebaixamento ainda nesta segunda, se o Bahia pontuar diante do Vitória, no confronto das 21h.
Com esse cenário, o clube optou pela mudança na comissão técnica. Então, Cyro Leães se despede do Grêmio após nove meses. Ao longo deste período, somou 10 vitórias, sete derrotas e três empates. Além de 53 gols marcados e 17 sofridos.
Agora, o Tricolor recorre ao mercado em busca de um substituto. Jéssica de Lima, ex-Ferroviária, é a favorita para assumir o cargo.