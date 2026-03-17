Grêmio anuncia nova técnica para o time feminino

Jéssica de Lima foi oficializada nesta terça-feira. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou, na tarde desta terça-feira (17), a nova técnica para o time feminino. Como antecipado por GZH, Jéssica de Lima será a comandante das Mosqueteiras a partir de agora. Ela assina com o clube até dezembro de 2027.

— Meu objetivo aqui é fazer um time mais protagonista e elevar o futebol feminino do clube. Tenho certeza que vamos colocá-lo em lugar de maior destaque nacional — afirmou, em manifestação divulgada pelo Grêmio.

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Com 44 anos, a profissional já está em Porto Alegre e deve estrear diante da Ferroviária, seu ex-time. Por dois anos e nove meses, Jéssica foi treinadora das Guerreiras Grenás. Nesse período, somou 53 vitórias, 23 empates e 21 derrotas e conquistou a Copa Paulista de 2023.

Graduada em Educação Física e com as Licenças PRO, A e B da CBF, também foi auxiliar técnica de Jonas Urias na seleção brasileira sub-20. Além disso, atuou como preparadora física do Realidade Jovem e da Ponte Preta. Antes de virar treinadora, também foi zagueira.

Ficha Técnica

Nome completo: Jéssica de Lima Gonçalves Lopes Ferreira

Jéssica de Lima Gonçalves Lopes Ferreira Nascimento: 6/8/1981 (44 anos)

6/8/1981 (44 anos) Naturalidade: Iacanga-SP

Iacanga-SP Clubes como treinadora: Realidade Jovem (2019), Ponte Preta (2019-2022), Ferroviária-SP (2022-2025)

Realidade Jovem (2019), Ponte Preta (2019-2022), Ferroviária-SP (2022-2025) Títulos como treinadora: Campeonato Paulista Feminino Sub-17 (2019), Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18 (2019), Copa Paulista Feminina (2023)



