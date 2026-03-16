Grêmio anuncia demissão de técnico do time feminino

Cyro Leães se despede do Grêmio após 20 jogos. Caroline Martins / Grêmio/Divulgação

O Grêmio anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), a demissão do técnico Cyro Leães. O profissional foi desligado do clube após a série de derrotas no Brasileirão Feminino.

Em nota, o Tricolor agradeceu o profissional e desejou sorte na sequência da carreira. O treinador ainda não se manifestou oficialmente sobre a saída.

Leia Mais Quem é a favorita para assumir o time feminino do Grêmio após a demissão de Cyro Leães

No Grêmio deste junho de 2025, Cyro Leães somou 10 vitórias, sete derrotas e três empates no comando do clube. Além de 53 gols marcados e 17 sofridos.

Agora, as Mosqueteiras devem ter Jéssica de Lima como nova técnica. Ex-Ferroviária, a profissional chega a Porto Alegre nesta terça-feira (17) para assinar com o clube.

Confira a nota do Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica o desligamento de Cyro Leães das funções de treinador do elenco principal feminino do Clube.

O técnico chegou ao Clube nas últimas rodadas da fase de grupos do Brasileirão Feminino, em junho de 2025. No Campeonato Gaúcho, esteve à frente da conquista do Bicampeonato e do sexto título Estadual Feminino na história, ao derrotar o Juventude na Arena do Grêmio.

O Clube agradece a dedicação e comprometimento do profissional durante o período em que esteve no comando das Mosqueteiras e deseja sucesso na sequência da sua carreira.